О своем согласии принять участие в ПМЭФ-2022 заявили 69 стран

Приглашения принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) направлены участникам более чем из 190 государств. Согласием уже ответили 69 стран. Об этом сообщила пресс-служба фонда «Росконгресс».

Среди подтвердивших участие — представители Бельгии, Израиля, Египта, Австрии, Азербайджана, Сербии, Швеции, Японии, ОАЭ, Норвегии, США, Канады, Италии, Германии и многих других стран. Полный список можно увидеть на сайте «Росконгресса».

«ПМЭФ ежегодно принимает представителей более чем из 140 стран, и в первую очередь — это эффективная площадка для продуктивного диалога. Этот год не станет исключением, ведь динамика по подтверждениям участия в Форуме сегодня полностью сопоставима с прошлым 2021 годом», — заявил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке Петербургского международного экономического форума Антон Кобяков.

Он выразил уверенность, что ПМЭФ продемонстрирует новые возможности в новом мире. Ведь ежегодно фору объединяет, органы государственной власти, госкорпорации, крупные компании, представителей малого и среднего бизнеса, а также представителей молодежи и многих других. Все они находят точки соприкосновения,

Петербургский международный экономический форум пройдет 15–18 июня 2022 года.