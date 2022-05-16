Помощник Кадырова поблагодарил Запад за поставки оружия Украине

Помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов выразил благодарность поддерживающим Украину странам за поставки вооружения. Он заявил, что оно становится трофейным.

«Мы хотели бы сказать огромные слова благодарности президенту Америки, всем президентам европейских стран. Спасибо большое, вы нас очень хорошо дооснастили. У нас имеется огромное количество вооружения, которое они отправляют украинским нашим противникам», — сказал он, его процитировало РИА «Новости».

Алаудинов заявил, что у чеченских бойцов много Javelin, вооружения, боеприпасов, «„стволов“ разного характера», которые Запад направил Украине.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что в Рубежном освобожден от украинских националистов завод «Заря». Народная милиция ЛНР подтвердила этот факт и уточнила, что промышленная зона Рубежного полностью зачищена.