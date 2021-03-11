Директор казначейства Moldindconbank получила 10 лет тюрьмы

Тверской суд Москвы приговорил к 10 годам тюрьмы в колонии общего режима и конфискации имущества директора казначейства молдавского банка BC Moldindconbank S. A. Елену Платон. Она причастна к выводу из России свыше 126 миллиардов рублей.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила ТАСС, что женщина в 2013–2014 годах была активным участником международного преступного сообщества, которое возглавляли ее брат Вячеслав Платон и известный в Молдове политик и предприниматель Владимир Плахотнюк.

«Совместно с фактическими владельцами ряда российских банков Александром Григорьевым и Олегом Кузьминым, а также иными соучастниками обвиняемая осуществила незаконный вывод из Российской Федерации в иностранные государства более 126 млрд рублей», — сказала она.

Приговор в законную силу еще не вступил.

В августе минувшего года фигурантами уголовного дела о выводе из России 500 миллиардов рублей стали восемь человек. Создатели криминальной схемы и международного преступного сообщества Плахотнюк, Платон и Ренат Усатый были объявлены в международный розыск.