Следствие по выводу 500 млрд рублей по «молдавской схеме» завершили

Следователи установили, что с июня 2013-го до конца 2014 года владелец молдавского банка BC Moldindconbank S.A. Вячеслав Платон при поддержке депутата местного парламента Владимира Плахотнюка придумали схему по выводу денег из финансовой системы России.

Для реализации своего плана они привлекли молдавского политика и бизнесмена Ренато Усатого, а также владельцев российских банков Александра Григорьева и Олега Кузьмина. Именно через их кредитные учреждения проходил перевод средств.

Легализацией денег занимались руководители казначейства банков Ринат Юсупов и Венера Шарипова, а также юристы Алексей Соболев и Лев Пахомов. При помощи поддельных документов валютного контроля они каждый день переводили миллионы долларов и евро на банковские счета BC Moldindconbank S.A.

Основные бенефициары преступной схемы — Плахотнюк, Платон и Усатый — находятся в международном розыске. Суд заочно арестовал их.

Остальным фигурантам дела предъявили обвинения в создании международного преступного сообщества, а также в проведении незаконных валютных сделок. Все они находятся под стражей. Четверо уже признали свою вину и дали показания на своих подельников.

Ранее Life сообщил, что одним из признавших вину и заключивших сделку со следствием стал бывший член совета директоров банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин. По данным издания, после вывода денег в молдавский банк участники схемы переводили их на различные счета в кредитных учреждениях по всему миру.

МВД объявило Ренато Усатого в розыск еще 24 июля. Это сделали, чтобы передать информацию о мошеннике в Интерпол. Тверской суд Москвы заочно арестовал фигуранта преступной схемы.