Детский омбудсмен предложила упростить получение пособий на детей

Любая инициатива должна сопровождаться комплексом мер по ее продвижению. Поэтому имеет смысл создать единое окно, которое упростит процесс получения пособий на подготовку детей к школе. Сейчас мамы остаются «один на один с экраном».

Об этом заявила на открытии штаба общественной поддержки «Единой России» уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова.

«Мы предложили режим одного окна на площадке, который поможет мамам собрать документы. Привлекаем общественные организации. Наша главная задача — чтобы помощь семьи получали вовремя», — приводит ее слова издание URA.RU.

Кузнецова уточнила, что после объявления о новых мерах поддержки, в ее аппарат стало поступать на 20% больше обращений от женщин, делающих получить пособия и выплаты.

О проблемах с получением пособия россияне сообщают в соцсетях. Они утверждают, что испытывают трудности с написанием заявлений и сбором документов. После подачи заявления требуется подождать 20 дней, и не все получают деньги вовремя.

Ранее сообщалось, что родители школьников могут единовременно получить 10 тысяч рублей на подготовку ребенка к учебе. На портале «Госуслуги» появилась специальная форма отправки заявления.