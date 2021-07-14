Форму подачи заявления на «школьные» выплаты откроют на госуслугах

С 15 июля по дальневосточному времени на портале «Госуслуги» откроется форма подачи заявлений для оформления «школьной» выплаты в размере 10 тысяч рублей. Родители, ранее не пользовавшиеся сайтом для получения пособий, смогут самостоятельно подать заявки в Пенсионный фонд Российской Федерации.

Как сообщило Минцифры, тем, кто уже подал заявления в ответ на уведомления, дополнительных действий предпринимать не нужно.

«Учитывая высокий интерес к новой выплате со стороны родителей и то, что в ряде регионов уже наступило 15 июля, принято решение открыть форму для всей страны от Чукотки до Калининграда», — приводятся в сообщении ведомства слова главы Минцифры РФ Максута Шадаева.

По данным на 11 июля, выплаты уже оформили семь миллионов родителей на 9,8 миллиона детей. Пособие причитается детям в возрасте от шести до 18 лет, если ребенку исполнилось шесть лет до 1 сентября 2021 года. Его смогут получить родители свыше 20 миллионов детей.

Заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина уточнила, что в семьях с двумя и более детьми подходящего возраста выплата положена на каждого ребенка. Она не зависит от дохода семьи, эти деньги не учитываются в доходах при предоставлении других мер социальной поддержки.