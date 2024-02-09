Власть 09 февраля 2024, 04:10 Полянский предупредил о новой «горячей точке» в мире Полянский: в мире может появиться еще одна горячая точка — на Балканах Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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В мире может появиться новая «горячая точка». Из-за действия «властей» Косова в отношении этнических сербов новый конфликт может разыграться на Балканах. Такое заявление на заседании Совбеза ООН сделал первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский, его речь опубликовали в Telegram-канале Постпредства РФ при ООН.

«К сожалению, к „горячей точке“ в Газе <…> в ближайшее время рискует добавиться еще одна — на Балканах, где аналогичным образом, создавая чудовищные „факты на земле“, действуют косовские власти в отношении этнических сербов», — заявил Полянский.

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Политика американских и европейских властей в Косово и Метохии ассоциируется с этнической чисткой, отметил российский дипломат. Западные защитники прав человека предпочитают этого не замечать, добавил Полянский. Он призвал членов СБ ООН принять меры по защите косовских сербов.

Заседание Совета Безопасности ООН запросил президент Сербии Александр Вучич. Причиной послужили новые правила, которые установили власти непризнанной республики.