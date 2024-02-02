Мир 02 февраля 2024, 21:06 Сербия запросила срочное заседание Совбеза ООН из-за ситуации в Косове Вучич обратился в Совбез ООН и к лидерам ЕС из-за ухудшения ситуации в Косове РИА «Новости»

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Срочное заседание Совета Безопасности ООН запросил президент Сербии Александр Вучич из-за последних решений властей властей Косова, которые он назвал провокацией, направленной на ухудшение жизни сербов. Об этом сообщило РИА «Новости».

В ходе своего обращения Вучич подчеркнул, что направил отдельные письма представителям Евросоюза и стран — членов СБ ООН, в которых рассказал о недопустимости решений премьер-министра Косова Альбина Курти.

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В минувший четверг, 1 февраля, власти непризнанной республики объявили о начале переходного периода по использованию евро в качестве местной валюты. Фактически речь идет о запрете сербского динара, что, по мнению Вучича, стало еще одним фактом дискриминации части населения.

Отказаться от этого шага власти Косова призвали посольства США, Франции, Германии, Италии и Великобритании в Приштине.

В пятницу, 2 февраля, косовские силовики у органах самоуправления и организациях сербов в четырех населенных пунктах муниципалитета Печ на юго-западе края. После проведения операции они закрыли все медицинские учреждения и аптеки.

«Республика Сербия подаст заявку на проведение специального заседания Совбеза ООН, потому что знаем, что это еще не конец», — заявил Вучич.

Он добавил, что специальный представитель страны в ООН передаст обращение в понедельник, 5 февраля.

Новое обострение отношений между Сербией и Косовом произошло в прошлом году. В конце октября лидер республики и глава правительства непризнанного края по отдельности встретились с представителями ЕС и крупнейших западных стран.

Вучич назвал переговоры тяжелыми, но подчеркнул, что рассчитывает на то, что выход из кризиса все же найдут. Косовский премьер Курти заявил, что для продолжения переговоров нужен новый подход, потому что все старые способы уже не работают.