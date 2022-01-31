Политолог заявил, что Россия может признать ДНР и ЛНР при обострении ситуации в Донбассе

Россия уже давно посылает Украине сигналы о том, что надо прекратить подготовку силовой операции в Донбассе. В противном случае российские власти могут признать самопровозглашенные ЛНР и ДНР. Такое мнение в разговоре с «360» высказал политолог, директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ Сергей Марков.

«Россия всячески намекает, что киевский режим и курирующие его Соединенные Штаты Америки должны немедленно прекратить обстрелы Донбасса, немедленно прекратить подготовку силовой операции против Донбасса. Россия близка к признанию независимости ДНР, ЛНР», — заявил он.

Политолог напомнил, что жителям Донбасса выдают российские паспорта. Кроме того, были решены проблемы для предприятий Донбасса. В частности, они могут быть допущены к госзаказу.

«Сейчас Владимир Путин подписал указ о полном уравнивании документаций предприятий в Донбассе с российскими. Россия всячески намекает, чтобы Киев начал выполнять Минские соглашения и чтобы Киев начал процесс мирный в Донбассе», — заключил эксперт.

Ранее глава самопровозглашенной Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что на Украине становится все больше иностранных наемников, которые приезжают под видом инструкторов. По его словам, Украина стягивает в Донбасс тяжелое вооружение и технику.