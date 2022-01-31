Глава ЛНР заявил, что под видом инструкторов на Украину приезжают иностранные наемники

Иностранные наемники приезжают на Украину в том числе под видом инструкторов, и их становится все больше. Об этом заявил глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.

«Это совершенно не тайна, это официальные данные, что сотни иностранных инструкторов из стран НАТО на ротационной основе находятся на территории Украины. Кроме того, под видом инструкторов на Украину прибывают и откровенные наемники», — сказал он корреспонденту РИА «Новости».

Он отметил, что, например, Яворовский полигон передали под управление иностранных тренеров, хоть он и числится украинским. Зарубежные военные готовят на нем солдат — разведчиков и диверсантов.

Пасечник рассказал, что те люди, которых высылают на Украину под видом инструкторов, могут являться специалистами из военных компаний, и выполнять приказы только своих командиров, но не украинских. Он также добавил, что в последнее время поступает все больше сведений, о том, что Северодонецке, Счастье и Попасной в Донбассе появилось много иностранных бойцов, которые к тому же ведут себя достаточно нагло.

Страны НАТО поставляют Украине оружие и занимаются подготовкой военных страны с 2014 года.