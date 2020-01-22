Политолог рассказал, чего ждать от нового главы Минкономразвития Решетникова

Основные перемены в правительстве России затронули экономический блок. По мнению директор Института современного государственного развития Дмитрия Солонникова, старое правительство с новыми задачи справиться не могло.

Политолог напомнил, что в своем обращении президент РФ Владимир Путин поставил задачу довести рост экономики уже в 2021 году до 3,5% ВВП. То есть, превысить среднемировые показатели. Кабмин Дмитрия Медведева смог показать рост меньше 2%. Очевидно, экономический блок с этой задачей справиться за год бы не смог.

«Я лично нового главу Минэкономразвития Максима Решетникова не знаю. Но мне известно, что его деятельность в Пермском крае оценивается достаточно высоко. Он принадлежит к когорте „молодых технократов“, которые были призваны в правительства регионов последние несколько лет. Решетников обеспечил рост производительности труда, развитие региональной экономики, внедрял новые технологии, стратегическое планирование края активно развивал», — перечислил политолог.

Дмитрий Солонников также дал прогноз на деятельность всех новых министров, назначенных в кабмин 21 января.

«Что важно, нынешнее правительство приходит на очень короткий срок. Поправки к Конституции, в соответствии с которым будет изменена процедура формирования кабмина, пройдут принятие достаточно быстро. Будут назначены новые выборы в Госдуму и создание нового правительства. В этих условиях им придется работать всего год и несколько месяцев, министрам придется показать свою эффективность. Значит, работать они будут жестко и напряженно», — предположил политолог.