Политолог призвал усилить безопасность саммита 10 января после заявлений на Украине

Попыткой сорвать переговоры Росси, США и НАТО, намеченные на 10 января, назвал заявление украинского публициста Сергея Грабовского о территориальной принадлежности Воронежской, Белгородской и Ростовской области российский политолог Дмитрий Абзалов. В беседе с РЕН ТВ он призвал максимально обеспечить безопасность саммита.

Публицист Сергей Грабовский в своей статье заявил, что Кубань и часть Воронежской, Белгородской и Ростовской областей являются территорией Украины. Таким образом он ответил на слова президента РФ Владимира Путина о том, что в составе Украины остались территории, исторически принадлежавшие России.

«Среди лиц саммита, который пройдет 10-го числа, происходит попытка сорвать его путем определенных провокаций. Заявление о том, что часть Украины является современной территорией Российской Федерации, лишний раз доказывает, что необходимо обеспечивать безопасность», — заявил Абзалов.

Политолог также подчеркну, что если в дальнейшем похожее заявление о территориальных претензиях выскажет кто-то, занимающий высокопоставленную должность, это будет воспринято крайне негативно. Абзалов отметил, что на фоне подобных высказываний переговоры 10 января крайне необходимы, поскольку могут помочь подписать соглашения, не допускающие «экспертам такого типа» получить доступ к наступательным вооружениям.

Переговоры России и США и НАТО по гарантиям безопасности намечены на 10 января.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал требования российских властей о нерасширении ЕС и НАТО на восток неприемлемыми.