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    29 декабря 2021, 08:31

    Боррель назвал требования России о нерасширении НАТО неприемлемыми

    Глава дипломатии ЕС Боррель назвал требования России о нерасширении НАТО неприемлемыми

    Екатерина Боснак

    Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал требования российских властей о нерасширении ЕС и НАТО на восток неприемлемыми. Такую мысль он выразил в интервью изданию Welt.

    Боррель назвал требования России о нерасширении НАТО неприемлемыми

    «Требования о гарантиях безопасности и прекращении расширения ЕС и НАТО на восток — это чисто российская повестка дня с совершенно неприемлемыми условиями, особенно в отношении Украины», — сказал Боррель.

    При этом он назвал абсурдным желание вести переговоры по европейской безопасности без участия Евросоюза.

    Боррель отметил, что Россия впервые обозначила свои требования в письменной форме, и удивился этому, потому что, по его мнению, так поступают «только победители» — диктуют свои условия.

    Европейский дипломат добавил, что переговоры должны будут затронуть не только тему Украины и НАТО, но и всех нарушений со времени утверждения Хельсинкского заключительного акта в 1975 году.

    Он заключил, что ЕС не согласен не только со многими действиями России во внешней политике, но и с некоторыми событиями, которые российские власти считают внутренними.