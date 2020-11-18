Политолог объяснил, зачем Нагорному Карабаху российские миротворцы

Совет Федерации поддержал решение президента РФ отправить военных в Нагорный Карабах для стабилизации ситуации. Политолог Сергей Марков рассказал «360» о прецедентах и о том, на что может повлиять Россия.

«Похожие прецеденты в свое время были в Приднестровье. Там тоже были быстро приняты решения привести миротворцев. Потом все было оформлено законодательно», — сказал эксперт.

При этом он заметил, что в том случае российские войска уже находились на месте. В какой-то момент они стали выполнять роль миротворцев.

По его словам, миротворцы будут находиться в Карабахе пять лет. Если возникнут какие-то проблемы, то сроки автоматически будут продлевать на пять лет. Марков добавил, что в регионе будут находиться почти две тысячи российских военнослужащих.

Это не зря потраченные деньги. Они идут на то, чтобы войска становились более эффективными и подготовленными. Недаром солдаты, которые прошли через опыт трудных миротворческих операций, везде хорошо котируются Сергей Марков политолог.

Эксперт высказал свою точку зрения и насчет того, что Россия ожидает от своей миротворческой миссии.

«Наше главное ожидание от пребывания в Нагорном Карабахе следующее: там будет мир. Они выйдут на более серьезные договоренности, которые, по всей видимости, будут означать, что Нагорный Карабах будет в составе Азербайджана с какой-то степенью автономности, жизнь армян там будет полностью гарантирована. Потом, может, эта автономия немного растает, но в условиях, когда армяне будут полностью интегрированы в азербайджанское общество и не будет никаких противоречий. Между Азербайджаном и Арменией уже будет не война, а нормальные дружеские отношения. К ним отчасти присоединится Грузия, и они все вместе войдут в Евразийский союз, ОДКБ. Туда же, возможно, присоединится и Турция», — пояснил Марков.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас ранее объяснил, почему президент Владимир Путин должен был получить согласие Совфеда на отправку миротворцев в Карабах.