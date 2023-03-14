Власть 14 марта 2023, 15:07 Политика Запада приведет к большей волатильности на товарных рынках в мире Глава Минэнерго Шульгинов спрогнозировал большую волатильность на рынках из-за Запада РИА «Новости»

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Политика западных стран повлечет еще большую волатильность на товарных рынках по всему миру. Об этом заявил глава Минэнерго России Николай Шульгинов во время третьего совещания министров энергетики государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщила пресс-служба российского ведомства.

«Министр подчеркнул, что сейчас страны-инициаторы ограничений сами столкнулись с неблагоприятными экономическими последствиям. И в будущем политика западных стран будет вести к все большей волатильности всех мировых товарных рынков», — отметили в министерстве.

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По словам Шульгинова, тема энергетической безопасности вновь вышла на передней план в мировой повестке. Она стала особенно актуальна после «безнаказанной диверсии» против «Северных потоков».

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Шульгинов отметил, что Россия продолжает исполнение взятых на себя обязательств по поставкам энергоресурсов. Также она диверсифицирует энергоэкспорт. Глава министерства добавил, что энергетическая отрасль в РФ хорошо справляется с ограничениями и показывает стабильную работу.