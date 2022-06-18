«Политическое шоу». Захарова оценила визит Шольца, Макрона и Драги на Украину

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала частью шоу визит на Украину канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Марио Драги. По ее словам, все это «сделано для камеры». Комментарий лица российской дипломатии привел ТАСС.

«Это все сделано на камеры, это часть шоу, это часть внутриполитической повестки или там еще какой-то повестки для того, чтобы изобразить некое действо. Они работают, они работу работают по-рабочему. Вот я бы так это назвала. Потому что есть миллион других вариантов решить вопрос точечно, с переговорами, с контактами и так далее», — сказала Захарова в эфире радиостанции kp.ru.

Она пояснила, что для ведения переговоров существует закрытая видеосвязь и «все можно было бы решить совершенно на другом уровне». Кроме того, для обсуждения различных вопросов существуют спецпредставители.

«Человек, который доверительно ведет контакты по очень чувствительным вопросам и делает это без пафоса: прилетает, улетает, никто даже не замечает и понятия не имеет, с какой миссией человек находился в той или иной стране», — указала дипломат.

Захарова подчеркнула, что дипвопросами должны заниматься и посольства Украины в Германии, Франции и Италии. Однако последние, по словам российского дипломата, «занимаются вербовкой наемников», и поэтому, по мнению Захаровой, «им не доверяют дипломатическую работу».

Шольц, Макрон и Драги, а также присоединившийся к ним глава Румынии Клаус Йоханнис в минувший четверг посетили Украину и провели в Киеве встречу с президентом страны Владимиром Зеленским. Основной темой стала ситуация на Украине. Как написала немецкая газета Die Welt, европейские лидеры, предположительно, могли убеждать Зеленского начать переговоры с российским руководством.