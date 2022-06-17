Названа главная цель визита Шольца, Макрона и Драги на Украину

Премьер Италии Марио Драги, канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон приехали на Украину, чтобы уговорить ее лидера Владимира Зеленского согласиться на переговоры с Россией, «пока не стало слишком поздно». Об этом написала итальянская газета La Stampa. Журналисты немецкой газеты Die Welt также предположили, что визитеры «за закрытыми дверями» убеждали Зеленского сесть за стол переговоров.

По словам итальянского обозревателя Лучио Караччоло, во многих странах Европы ситуация на Украине вызывает «головную боль».

«Итальянский, французский и немецкий лидеры опасаются, что затягивание конфликта может поставить под вопрос хрупкое экономическое, социальное и политическое равновесие в их странах», — отметил журналист.

«Экономический рост [в Германии] затормозился, инфляция достигла рекордного уровня», — напомнила Die Welt.

По мнению Карачолло, реальная переговорная власть есть только у России и США — лишь их строго конфиденциальный разговор может завершить конфликт. А главная цель поездки лидеров трех стран на Украину достигнута не будет.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев также назвал поездку трех лидеров в Киев «бесполезной».

Делегация прибыла на Украину 16 июня. Визит не анонсировали заранее из соображений безопасности.