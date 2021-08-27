РБК: депутата Поклонскую отправят послом на Острова Зеленого Мыса

В ближайшее время кандидатуру зампреда думского комитета по международным делам Госдумы Натальи Поклонской могут одобрить в качестве посла России в республики Кабо-Верде. Она расположена на Островах Зеленого Мыса.

Об этом РБК рассказал два источника в российском парламенте. Кандидатов на пост посла рассматривается профильными комитетами Госдумы и Совета Федерации. Затем ее подтверждает президент страны по согласованию с обеими палатами парламента. У принимающей стороны принято согласно Венской конвенции о дипломатических отношениях запрашивать агреман на назначение посла.

Республика Кабо-Верде (или республика Зеленого Мыса) расположена в Западной Африке в Атлантическом океане на 18 островах. Эта бывшая португальская колония получила независимость в 1970-х годах. В ней проживает 560 тысяч человек.

С 2018 года послом России в Кабо-Верде является 68-летний Владимир Соколенко.

Источники РБК в Кремле и Госдуме сообщили, что после экстравагантного поведения Поклонской ее не захотели видеть в Думе следующего созыва. Однако с ней проконсультировались относительно следующего места работы и о дипломатическом поприще попросила она сама.

Ранее Наталья Поклонская признавалась, что ее главной ошибкой на должности главы международного комитета стало прямолинейное поведение в дискуссии о фильме режиссера Алексея Учителя «Матильда».