Поклонская назвала свою главную ошибку на посту депутата

Свою главную ошибку в должности депутата назвала заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская. Об этом сообщило РИА «Новости».

Среди главных промахов она указала свою прямолинейность в публичных высказываниях. Поклонская напомнила про дискуссию вокруг фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда», который вышел в прокат в 2017 году под слоганом «Тайна дома Романовых».

Работа в Госдуме научила Поклонскую быть осторожнее в высказываниях и в какой-то степени гибкости в политической сфере.

«Хочу так думать, что научила. По крайней мере для себя сделала такой вывод», — отметила депутат.

А к своим достижениям Поклонская причислила каждый решенный вопрос обратившихся людей и восстановление их прав — это около 15 тысяч только письменных обращений. Она помогала детям и взрослым, в том числе раненным в Сирии и Донбассе, в организации необходимого лечения. Также депутат решала спорные истории в Крыму в пользу людей и закона. Например, она отменила «сомнительный инвестпроект по строительству креветочной фермы» на Западном побережье Крыма.

Ранее Поклонская отказалась участвовать в выборах в Госдуму и снялась с праймериз «Единой России». Она объяснила свое решение переходом на новую работу. Депутат пообещала, что на любой должности и в любой ситуации будет поступать в «интересах народа и нашей страны».