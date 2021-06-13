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    13 июня 2021, 10:47

    Поклонская назвала свою главную ошибку на посту депутата

    Алена Макаренко

    Свою главную ошибку в должности депутата назвала заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Поклонская назвала свою главную ошибку на посту депутата

    Среди главных промахов она указала свою прямолинейность в публичных высказываниях. Поклонская напомнила про дискуссию вокруг фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда», который вышел в прокат в 2017 году под слоганом «Тайна дома Романовых».

    Работа в Госдуме научила Поклонскую быть осторожнее в высказываниях и в какой-то степени гибкости в политической сфере.

    «Хочу так думать, что научила. По крайней мере для себя сделала такой вывод», — отметила депутат.

    А к своим достижениям Поклонская причислила каждый решенный вопрос обратившихся людей и восстановление их прав — это около 15 тысяч только письменных обращений. Она помогала детям и взрослым, в том числе раненным в Сирии и Донбассе, в организации необходимого лечения. Также депутат решала спорные истории в Крыму в пользу людей и закона. Например, она отменила «сомнительный инвестпроект по строительству креветочной фермы» на Западном побережье Крыма.

    Ранее Поклонская отказалась участвовать в выборах в Госдуму и снялась с праймериз «Единой России». Она объяснила свое решение переходом на новую работу. Депутат пообещала, что на любой должности и в любой ситуации будет поступать в «интересах народа и нашей страны».