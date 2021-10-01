Поклонская заявила о необходимости снять напряжение в отношениях с Украиной

Депутат Госдумы VII созыва Наталья Поклонская считает необходимым улучшить отношения России и Украины. Об этом сообщила радиостанция «Комсомольская правда».

По данным Daily Storm, она считает, что следует прекратить обсуждение отношений России и Украины на ток-шоу. По мнению Поклонской, это только усугубляет ситуацию.

«Я за то, чтобы, наоборот, снимать напряжение. Если существуют какие-то вопросы политические, пусть политики решают именно при проведении политических переговоров, а не в ток-шоу», — прокомментировала она.