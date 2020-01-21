    21 января 2020, 15:45

    Покинувший пост премьера Медведев отписался от Instаgrаm правительства

    Наза Салех Захи

    Возглавлявший восемь лет правительство Дмитрий Медведев отписался от аккаунта Кабмина в Instagram. На это обратил внимание Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

    Отставка правительства во главе с Дмитрием Медведевым произошла 15 января. Владимир Путин назначил премьер-министром РФ экс-руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Медведев должен получить пост заместителя председателя Совета безопасности. Эту должность создали специально для него.

    Покинувший пост премьера Медведев отписался от Instаgrаm правительства | Изображение 1
    Источник фото: Instagram

    После отставки Дмитрий Медведев дал интервью, в котором подвел итоги своей работы. Он заявил, что доволен деятельностью правительства в последние годы. Бывший глава Кабмина признал, что были и трудности. Так, не получилось решить проблему роста реальных располагаемых доходов граждан. При этом отставку правительства Медведев назвал обычным событием. Он заявил, что эти процессы проходят во всем мире.

    Дмитрий Медведев являлся премьер-министром с 2012 по 2020 год. До этого четыре года он был президентом России.