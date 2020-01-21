Покинувший пост премьера Медведев отписался от Instаgrаm правительства

Отставка правительства во главе с Дмитрием Медведевым произошла 15 января. Владимир Путин назначил премьер-министром РФ экс-руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Медведев должен получить пост заместителя председателя Совета безопасности. Эту должность создали специально для него.

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После отставки Дмитрий Медведев дал интервью, в котором подвел итоги своей работы. Он заявил, что доволен деятельностью правительства в последние годы. Бывший глава Кабмина признал, что были и трудности. Так, не получилось решить проблему роста реальных располагаемых доходов граждан. При этом отставку правительства Медведев назвал обычным событием. Он заявил, что эти процессы проходят во всем мире.

Дмитрий Медведев являлся премьер-министром с 2012 по 2020 год. До этого четыре года он был президентом России.