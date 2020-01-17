Медведев назвал отставку правительства нормальным процессом

17 января Медведев и новый премьер-министр России Михаил Мишустин устроили встречу в Доме правительства с ушедшими в отставку чиновниками.

Медведев озвучил надежду, что до формирования нового Кабмина, «все будет надлежащим образом происходить».

Также он назвал подобные ситуации абсолютно нормальными для страны в период изменений. Смена Кабмина, по мнению экс-премьера, «не является чем-то особенным».

Медведев призвал чиновников спокойно доработать до момента, когда будет сформирован новый Кабмин.

Об отставке правительства стало известно 15 января, через три часа после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Сами министры восприняли эту новость очень спокойно.