Власть 08 марта 2024, 13:03 «Пока рано говорить». Кремль не ответил, посетит ли Путин новые регионы до выборов Песков: пока неизвестно, посетит ли Путин новые регионы до выборов РИА «Новости»

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Пока неизвестно, посетит ли Владимир Путин новые регионы до президентских выборов. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал РИА «Новости».

«Пока еще рано говорить. Вы знаете, он там бывал, бывал неоднократно, будет и дальше бывать, но когда это случится, точно вам сказать не могу», — пояснил официальный представитель Кремля.

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В целом у Путина сейчас напряженный график поездок, и он останется таким после выборов, добавил Песков в беседе с журналистами РИА «Новости».

Ранее президент России поздравил женщин с 8 Марта. Путин пожелал им счастья и успехов во всех начинаниях. Глава государства отметил, что женщины преображают мир своей красотой, мудростью и душевной щедростью.