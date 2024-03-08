08 марта 2024, 13:03
«Пока рано говорить». Кремль не ответил, посетит ли Путин новые регионы до выборов
Песков: пока неизвестно, посетит ли Путин новые регионы до выборов
Пока неизвестно, посетит ли Владимир Путин новые регионы до президентских выборов. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал РИА «Новости».
«Пока еще рано говорить. Вы знаете, он там бывал, бывал неоднократно, будет и дальше бывать, но когда это случится, точно вам сказать не могу», — пояснил официальный представитель Кремля.
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В целом у Путина сейчас напряженный график поездок, и он останется таким после выборов, добавил Песков в беседе с журналистами РИА «Новости».
Ранее президент России поздравил женщин с 8 Марта. Путин пожелал им счастья и успехов во всех начинаниях. Глава государства отметил, что женщины преображают мир своей красотой, мудростью и душевной щедростью.
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