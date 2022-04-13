«Пока не о чем заявлять». Песков объяснил исчезновение Мединского из инфополя

Глава российской делегации на переговорах с Украиной и помощник президента России Владимир Мединский не делает никаких заявлений, так как пока нет никаких подвижек. Как сообщил «Интерфакс», с таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Журналисты обратили его внимание на то, что Мединский прекратил делать какие-либо заявления о переговорах с Украиной после очной встречи в Стамбуле. Пескова спросили, чем сейчас занимается Мединский и на какой стадии находится диалог с представителями Киева.

«Заявления делаются по мере того, как поступает информация, и появляются поводы для оглашения тех или иных результатов. Сейчас пока не о чем заявлять», — ответил Песков.

Он подчеркнул, что переговоры с украинской стороной продолжаются, а Мединский ведет напряженную работу.

В последний раз Мединский сообщал о ходе переговоров с представителями Украины в воскресенье, 3 апреля. Он отметил, что представленный проект договора о нейтральном и безъядерном статусе Украины для подписания высшими лицами требует доработки. Мединский подчеркнул, что переговоры возобновятся в ближайший понедельник.