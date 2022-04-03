Мединский сообщил о подвижках в переговорах о нейтральном статусе Украины

Украинская делегация на переговорах с российской стороной стала реалистичнее обсуждать вопросы о нейтральном и безъядерном статусе. Об этом сообщил руководитель российской делегации Владимир Мединский.

При этом Мединский сообщил, что проект договора между странами еще не подготовлен для «встречи в верхах».

«В понедельник возобновится работа глав делегаций и экспертов», — написал он в Telegram.

Накануне Мединский сообщил, что позиции российской стороны по статусу Донбасса и Крыма остались незыблемы.

Россия и Украина провели четыре раунда переговоров в очном формате, теперь работа продолжается в режиме видеоконференций.