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    03 апреля 2022, 09:46

    Мединский сообщил о подвижках в переговорах о нейтральном статусе Украины

    Мединский: Киев начал реалистичнее подходить к переговорам о нейтральном статусе

    Максим Зинкин

    Украинская делегация на переговорах с российской стороной стала реалистичнее обсуждать вопросы о нейтральном и безъядерном статусе. Об этом сообщил руководитель российской делегации Владимир Мединский.

    Мединский сообщил о подвижках в переговорах о нейтральном статусе Украины

    При этом Мединский сообщил, что проект договора между странами еще не подготовлен для «встречи в верхах».

    «В понедельник возобновится работа глав делегаций и экспертов», — написал он в Telegram.

    Накануне Мединский сообщил, что позиции российской стороны по статусу Донбасса и Крыма остались незыблемы.

    Россия и Украина провели четыре раунда переговоров в очном формате, теперь работа продолжается в режиме видеоконференций.