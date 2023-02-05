Власть 05 февраля 2023, 16:11 Поездку Путина в один из регионов анонсировали на следующей неделе Журналист Зарубин сообщил о командировке Путина в регион на следующей неделе РИА «Новости»

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Рабочая командировка в один из регионов запланирована в графике президента России Владимира Путина на следующую неделю. Об этом сообщил журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин, выложив отрывок из своей программы «Москва. Кремль. Путин» в своем Telegram-канале.

Как следует из записи, на следующей неделе российский лидер проведет встречу с представителями гражданской авиации, которые отметят 100-летие отрасли, откроет новые аэропорты по телемосту, а также вручит премии молодым ученым в День российской науки.

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Кроме того, Путин проведет заседание совета по науке и наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ). В какой именно регион отправится глава государства, пока неизвестно.

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На этой неделе президент России Владимир Путин посетил Волгоград, где принял участие в памятных мероприятиях, посвященных 80-летию Сталинградской битвы, а также встретился с представителями общественных патриотических и молодежных организаций.