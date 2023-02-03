Эксклюзив 03 февраля 2023, 17:48 «Мир нуждается в напоминании». Как Запад отреагировал на исторические параллели Путина Военный эксперт Перенджиев заявил, что у армии России есть еще неоткрытые козыри YouTube

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Президент Владимир Путин напомнил западным странам, что России есть чем ответить на все угрозы. Однако теперь противостояние будет идти не так, как 80 лет назад: высокотехнологичное оружие готово остановить врага.

Выступление Путина

Президент России Владимир Путин выступил 2 февраля в Волгограде на торжественном концерте в честь 80-летия победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками в Сталинградской битве.

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Глава государства вспомнил героическое прошлое и отметил, что стойкость защитников Сталинграда — важнейший морально-нравственный ориентир для армии и общества. Особенно это важно сегодня, когда на горизонте снова замаячили немецкие танки с крестами.

«Те, кто рассчитывает одержать над Россией победу на поле боя, видимо, не понимают, что современная война с Россией будет для них совсем другой. Мы свои танки к их границам не посылаем, но у нас есть чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать», — сказал Путин.

1 Реакция западных СМИ Западная пресса, разумеется, не пропустила выступление президента. Журналисты возмутились, что Путин «запугивает мир» и «угрожает всему живому». Те, кому лень читать тексты аналитиков, могут понять их суть по заголовкам статей. «Путин назвал Сталинградскую битву оправданием конфликта с Украиной», «Путин выдает зловещие угрозы на фоне роста напряженности в отношениях с Западом», «Путин использует Сталинградский мемориал, чтобы атаковать немецкую помощь Украине» и так далее. Видимо, заученные обвинения помешали иностранной прессе расслышать, что именно сказал Путин. Зато они в очередной раз пустились в рассказы о том, что Запад никогда не был агрессором, в том числе в украинском конфликте.

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2 Запад не сможет победить Кандидат политических наук, общественный деятель Сергей Марков заявил в разговоре с «360», что Путина поняли: Россия может ответить, но уже не танковым сражением под Прохоровкой. Leopard будут уничтожены ракетными артиллерийскими системами. Президент прав, что современная война будет для стран Запада совсем другой. Однако пока они сами не несут никаких потерь, воюя чужими жизнями и руками, подчеркнул Марков. Он напомнил, что речь российского лидера на Мюнхенской конференции в феврале 2007 года была воспринята на Западе как взрыв бомбы. Его словам тщательно анализировали, но в итоге тезисы того выступления отвергли. И делают так до сих пор. Можно сказать, сегодняшние действия России на Украине — продолжение того мюнхенского выступления. Запад по-прежнему стремится к господству во всем мире, пытается навязать волю всем народам, эксплуатировать их. Но мы не потерпим этого и будем сопротивляться. Сергей Марков Марков согласился, что у Запада не получится победить — он слишком слаб. У него не хватает мощи быть гегемоном. И теперь пришло время проверить на практике, кто сильнее. Выступление президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции, 2007 год

3 Россия не блефует Политолог и публицист Владимир Корнилов напомнил, что Путин неоднократно говорил: Россия не блефует, когда говорит о ядерной триаде. Оружие сдерживания могут применить, если возникнет непосредственная угроза. «Некие авантюристы-прохиндеи вроде экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона сейчас ездят с лекциями по США, выступают со статьями и всюду пишут: „Не слушайте Путина, он блефует! Он не будет применять ядерное оружие! Поэтому нужно дать Украине все для возможности атаковать Россию!“» — добавил Корнилов. Из-за подобных выпадов мир нуждается в лишнем напоминании, что Москва на самом деле серьезно настроена, особенно когда речь идет о существовании самого российского государства, уточнил политолог. В статье британской газеты The Times о выступлении Путина сделали упор на то, что российский президент сравнил нынешние поставки танков на Украину с событиями 80-летней давности, продолжил Корнилов. Журналисты сочли это некорректным. Они пытаются доказать, что это вовсе не имеет отношения к нацизму. Но для нас, людей, которые выросли на воспоминаниях ветеранов, фильмах о войне, немецкие танки с крестами — болезненные воспоминания. И хотят они того или нет, мы будем проводить такие параллели. Тем более что они уместны. Владимир Корнилов

4 Не время доставать козыри Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев рассказал, что у Москвы есть современное неядерное тактическое и стратегическое оружие, способное уничтожать западные танки. Когда Путин заявил, что современная война с Россией станет для Запада совсем иной, он имел в виду другую тактику действий. Никаких крупных маневров большими соединениями, как это было в годы Великой Отечественной, не будет, уверен военный эксперт. Это будет совсем другая война: с быстрым принятием решений, быстрым нанесением ударов по определенным площадям, возможно, с высадкой десантов, с применением весьма высокотехнологичных средств как подавления, так и уничтожения. Александр Перенджиев Сегодня подобное оружие не применяют — не пришло время показывать все козыри. Но ситуация изменится в случае выступления НАТО против России, допустил собеседник «360». Именно это дал понять Путин — конечно, не раскрывая подробностей. Военный эксперт подчеркнул, что Россия не желает конфронтации, но Запад отказывается слушать предупреждения. В случае нападения российская армия готова нанести мощные удары по врагу теми же сверхскоростными «Кинжалами» или гиперзвуковыми «Цирконами». «Пока идет просто позиционное противостояние, Запад думает, что на этом все у нас и закончится. Но Путин как раз предупреждает, что сюрпризы могут быть — и весьма жесткие для противника», — подытожил Перенджиев.