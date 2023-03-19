Власть 19 марта 2023, 15:46 Поездка Путина в Мариуполь не была полностью спланированной Песков сообщил, что поход Путина в гости к жителям Мариуполя был спонтанным YouTube

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В Мариуполе изначально не планировалось, что президент России Владимир Путин отправится в гости к новоселам. В программе значился лишь осмотр ЖК «Невский», но российский лидер решил заглянуть в квартиры. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передал ТАСС.

«Ни общение с гражданами, ни поход в гости — этого не планировалось, все это было абсолютно спонтанно», — отметил представитель Кремля.

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Песков обратил внимание, что Путин посетил памятник героям Великой Отечественной войны, парк, яхт-клуб и филармонию Мариуполя незапланированно.

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Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой объяснил «360» важность поездки президента в освобожденный город.

Президент сел за руль автомобиля из-за любви к вождению и проехал по улицам Мариуполя. Российский лидер отметил хорошее качество городских дорог.