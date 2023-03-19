Эксклюзив 19 марта 2023, 15:40 Значение поездки Путина в Мариуполь объяснили в Госдуме Депутат Толстой: следом за Мариуполем изменения и развитие ждут и другие города Донбасса YouTube

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Президент России Владимир Путин посетил Мариуполь, имеющий особое значение в свете того, как много трагических событий произошло в этом городе, отметил в беседе с «360» заместитель председателя Госдумы Петр Толстой. Он выразил уверенность, следом за Мариуполем развитие ждет и другие города Донбасса.

«Самое главное значение этого шага в том, что президент приехал в новый регион. Мариуполь в этом смысле символическое место. Он начался восстанавливаться после тех трагических событий, которые пережили жители города», — сказал Толстой.

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Парламентарий выразил уверенность, что происходящие в Мариуполе изменения в скором времени придут и в другие города региона.

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«Уверен, что еще не раз мы сможем в этом убедиться», — подчеркнул депутат.

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Мариуполь в воскресенье, 19 марта. Глава государства за рулем автомобиля осмотрел несколько районов города и пообщался с местными жителями.