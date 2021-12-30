За грязными номерами последуют суровые штрафы. Нарушения ПДД в 2022-м влетят в копеечку

В России в 2022 году должны принять новый КоАП. Ожидается, что проект документа вступит в силу следующей весной. В случае его одобрения наказание за езду с нечитаемыми номерами серьезно ужесточат. Автомобилистам нововведение не кажется справедливым — и на то у них есть объективные причины.

Сейчас за грязные номера могут оштрафовать на 500 рублей. Причем сумма взыскания и для первого, и для последующих нарушений останется неизменной. Поскольку наказание не слишком строгое, то некоторые водители специально оставляют номера в нечитаемом состоянии: автоматические камеры благодаря такому ухищрению не смогут зафиксировать несоблюдение ПДД.

В следующем году подобный фокус не пройдет. Проект КоАП предполагает, что связанное с грязным номером повторное нарушение обойдется автомобилисту в пять тысяч рублей. Его также могут лишить родительских прав сроком на три месяца.

Давняя история

Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в беседе с «360» заметил, что история с нечитаемыми номерами тянется давно. И хотя действительно есть те, кто пачкают номера специально, справедливости в таких штрафах нет.

«У нас страна с чрезвычайно сложными погодными условиями. <…> С утра выехав из дома, через пару часов мы приезжаем с грязными номерами. Если за ними ухаживать, то день можно и проездить», — сказал он.

Хайцеэр подчеркнул, что в большинстве случаев водители полученные с камер штрафы не оспаривают. Иногда машину останавливают сотрудники ДПС, советуют отмыть номер и отпускают.

«Если машина [едет] чистая, а номера у нее грязные — это специально. Таких умников немало. В большинстве случаев это не помогает, и камера все-таки считывает нарушение. Но все равно я считаю, что штраф несправедлив», — заявил вице-президент Национального союза автомобилистов.

В пример он привел езду по заснеженной дороге, при которой задняя табличка с госномером зачастую оказывается заляпанной. Снег в таком случае летит из-под колес. Очевидно, что человек не делал этого специально — иначе бы сделал подобное с передним номером.

«Если вы не ухаживаете за автомобилем, он будет планомерно покрываться грязью. Не только номера, но и стекла, в том числе боковые. Это мешает обзорности и является риском для окружающих», — заключил Хайцеэр.

Что еще нового?

Поправки в КоАП, ужесточающие наказания за несоблюдение ПДД, коснутся и других нарушений. Например, за неоднократный отказ полицейским остановиться при погоне водителям выпишут штраф в 40 тысяч рублей или лишение прав до трех лет. Наказание применят, если из-за автомобилиста возникла угроза жизни или здоровью граждан.

Штрафы введут и за опасное вождение. Три тысячи рублей заплатят те, кто перестроился при интенсивном движении, не уступил водителю с преимуществом движения и совершил резкое торможение без необходимости.

Повторное тонирование автомобильных стекол будет стоить тоже три тысячи рублей. Во столько же обойдется стоянка вне отведенных для этого местах (пока что с нарушителей взыскивают тысячу рублей).

С трех до пяти тысяч хотят увеличить штраф за перевозку детей без автокресла, за проезд и парковку авто на газоне накажут штрафом в размере до четырех тысяч рублей, на детских и спортплощадках — до пяти тысяч.

Бросать автохлам тоже окажется дорого: за оставленный мусор взыщут до трех тысяч рублей. Систематическое грубое нарушение ПДД — три и более нарушений в год — приведет к штрафам от 10 до 30 тысяч рублей или лишению прав на срок до полутора лет.

Мойка автомобиля во дворе и на паркинге тоже грозит штрафом: чистые стекла будут стоить до двух тысяч рублей. А повторная езда без прав — от 20 до 30 тысяч рулей.