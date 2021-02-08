Созданная 6 февраля страница министерства иностранных дел России в TikTok рассчитана на молодежную аудиторию и подростков. Пока там опубликовано только два ролика, набравших 6408 пометок «нравится». На страницу МИДа подписались 8347 человека.

О целевой аудитории страницы международного ведомства в TikTok рассказал ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она признала, что речь идет о молодых людях.

«На подростковую, наверное, в первую очередь. На самом деле нам интересны все аудитории, потому что внешняя политика, международные отношения — это не статика, это динамика. Все развивается», — подчеркнула Захарова.

Она объяснила, что внешняя политика требует гибкости и адаптации к новым форматам обращения к аудитории.

«События последнего времени показали, что эта площадка востребована, причем не только ее аудиторией, но она интересна и нашим западным партнерам, которые активно на ней работают», — продолжила дипломат.

По ее словам, запуск аккаунта TikTok был ускорен из-за манеры заграничных коллег действовать «не всегда с открытым забралом». Захарова добавила, что медиаканал будет использоваться не только для ответов на вопросы, интересующие россиян, но и для реакции на интересные события внешней политики.

Оба ролика, размещенные в TikTok, посвящены российской вакцине от коронавируса «Спутник V».