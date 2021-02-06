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    06 февраля 2021, 17:28

    МИД России завел аккаунт в TikTok

    Гора Орлов

    МИД России завел аккаунт в TikTok первым из российских органов власти. Пока подписчиков немного, есть уже два видео.
    МИД России завел аккаунт в TikTok

    Официальный представитель ведомства Мария Захарова объяснила, что создать аккаунт в этой соцсети планировалось уже давно.

    «Это не дань моде, а просто информационная работа», — пояснила Мария Захарова.

    У МИД России в новом аккаунте 16 подписчиков и два видео. Первое посмотрели 60 человек, второе — 129. Они посвящены критике вакцины «Спутник V». В видео министр иностранных дел Сергей Лавров ответил на нее — он подчеркнул, что с поздравлениями звонили даже из США.

    Госсекретарь США поздравил Россию с успехом в создании вакцины от ковида накануне. По словам Лаврова, он договорился с американским коллегой о контактах между лабораториями и учеными двух стран.