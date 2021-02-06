МИД России завел аккаунт в TikTok

Официальный представитель ведомства Мария Захарова объяснила, что создать аккаунт в этой соцсети планировалось уже давно.

«Это не дань моде, а просто информационная работа», — пояснила Мария Захарова.

У МИД России в новом аккаунте 16 подписчиков и два видео. Первое посмотрели 60 человек, второе — 129. Они посвящены критике вакцины «Спутник V». В видео министр иностранных дел Сергей Лавров ответил на нее — он подчеркнул, что с поздравлениями звонили даже из США.

Госсекретарь США поздравил Россию с успехом в создании вакцины от ковида накануне. По словам Лаврова, он договорился с американским коллегой о контактах между лабораториями и учеными двух стран.