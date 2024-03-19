19 марта 2024, 14:27
Подозреваемым в педофилии запретили службу по контракту в зоне СВО
Госдума запретила службу по контрактам в зоне СВО подозреваемым в педофилии
Государственная дума запретила службу по контрактам в зоне специальной операции подозреваемым в педофилии. Об этом сообщило издание News.ru.
В этот же список попали те, кого заподозрили в совершении преступлений против общественной и государственной безопасности, а также основ конституционного строя. Фигуранты уголовных дел о терроризме тоже не смогут заключать контракты о службе в зоне СВО.
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Правительство России поддержало законопроект, который закрепит в УК России механизм освобождения от уголовной ответственности заключивших контракт с Минобороны в период проведения спецоперации. Авторами проекта стали депутаты Павел Крашенинников, Андрей Картаполов и сенатор Андрей Клишас.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что искупление своего преступления на поле боя является одним из вариантов помилования осужденных, сообщил RT.
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