Подольских водителей проверят на трезвость

Водителей подмосковного Подольска 27 и 28 февраля сотрудники ГИБДД проверят на состояние опьянения. Госавтоинспекция напомнила, что пьяный за рулем представляет опасность для окружающих и управление машиной в таком состоянии недопустимо.

Об этом сообщило РИАМО со ссылкой на группу пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«Отдел ГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск проведет на территории обслуживания в предстоящие выходные профилактическое мероприятие „Нетрезвый водитель“», — говорится в сообщении.

По закону за езду в нетрезвом виде нарушителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до двух лет. За повторный случай водитель несет уже уголовную ответственность.

В Минпромторге решили разработать концепцию массовой установки автомобильных алкозамков, которые будут блокировать зажигание, если водитель будет нетрезв.