Автомобили могут подорожать из-за алкозамков. Прибор предложили ставить в наказание
До конца 2020 года Минпромторг планирует разработать концепцию массовой установки алкозамков на автомобили. Приборы будут блокировать зажигание, если водитель сядет нетрезвым за руль. Как сообщает «Коммерсант», в качестве стимула в рамках системы оценки локализации производства автопроизводителям начислят дополнительные баллы за использование устройств российского производства.
ФГУП «НАМИ» уже поручили проверить, как алкозамки влияют на безопасность транспортных средств и не возникнет ли ситуация, когда устройство заблокирует двигатель на ходу. Сейчас готовые устройства стоимостью 79 тысяч рублей есть у научно-производственной компании «Мета». Но к разработке могут подключиться и другие отечественные компании. У иностранных производителей цены на устройства варьируются от 25 до 120 тысяч рублей.
С конца 1990-х алкозамки используются в Швеции. В мире ими в основном оснащаются авто тех, кто попадался на пьяном вождении. Австралийским водителям это обходится примерно в 2,2 тысячи долларов в год. В Литве можно сократить срок лишения прав, если согласиться на установку блокиратора. В ЕС все новые авто с 2022 года будут оборудованы такими устройствами. В 2010 году их тестировали на школьных автобусах в Татарстане и Иваново, но дальше эксперимента дело не пошло.
Нечетко и неясно
Идея Минпромторга о концепции нечеткая и непонятная, заявил «360» депутат Лысаков. По его мнению, ведомство либо пытается улучшить имидж, либо «готовит кормушку» для будущего производителя алкозамков. Существует только две концепции использования устройств, и что именно министерство собирается разрабатывать полгода, неясно.
Алкозамки могут служить альтернативой наказанию за пьяное вождение, когда водитель за свой счет установит устройство и будет систематически отвозить его на платную проверку. И если выяснится, что человек пытался поехать пьяным, то он получит старое наказание и новое — за повторную попытку проехаться нетрезвым.
«Если он пытается обмануть общество и закон, то он будет наказан строже, чем в первом случае, до постановки алкозамка. Вторая концепция — ставить алкозамки сразу на заводе-изготовителе. Но мне непонятно, как это будет происходить. Машины же закупаются и за границей, у нас много импортных авто, они будут приходить без алкозамков», — добавил Лысаков.
Стоимость автомобилей при этом увеличится — в нее войдет цена устройства и его установки. В связи с чем возникает вопрос: на каких правовых основаниях замок будет навязываться всем, в том числе и вообще не употребляющим алкоголь россиянам? С какой стати людям платить за бесполезный для них прибор? Тем более что пьяный человек может попросить кого-нибудь продуть и завести ему автомобиль.
«У нас сердобольные граждане, они могут это сделать. Есть приборы, которые определяют именно твои индивидуальные особенности и параметры, и другой человек не сможет завести тебе машину. Но эти приборы очень дорогие. Машина может подорожать на тысячу евро, а может, и больше. Почему я должен за это платить, если мне это прибор абсолютно не показан?» — сказал Лысаков.
Только как наказание
В случае массовой установки алкозамков на машины, помимо повышенной стоимости авто, водителям придется ежегодно отвозить устройство на поверку, пояснил «360» автоэксперт Дмитрий Славнов. А поверка приборов измерения — услуга платная.
«В той же Швеции алкозамки начали ставить на автомобили тех, кто бы пойман за рулем в состоянии алкогольного опьянения. У нас же хотят всех принудить установить алкозамок и проходить новое дополнительное ТО. Помимо этого, автовладелец будет вынужден платить за этот алкозамок, который ему вообще не нужен», — сообщил Славнов.
Совершенно непонятно, будет ли замок блокировать двигатель, если в салоне находятся пьяные пассажиры. В этом случае не только рядовым водителям, но и таксистам придется несладко. К слову, в инструкции к прибору «Меты» указано, что перед запуском двигателя нельзя есть, пить, курить, пользоваться парфюмом, лосьоном после бритья и так далее. Выходит, дальнобойщикам можно забыть про завтраки, обеды и ужины.
«Человек подушился парфюмом, а ему надо ехать. И как быть? Или кто-то из компании хочет в пятницу выпить, а водитель трезвый. Это замок заблокирует двигатель, пьяных пассажиров вообще нельзя будет перевозить? А как таксистам ездить? Это неправильно. Эта мера должна быть направлена только на тех, кто попался в состоянии алкогольного опьянения. А не на всех поголовно», — заключил эксперт.