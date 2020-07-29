Автомобили могут подорожать из-за алкозамков. Прибор предложили ставить в наказание

Минпромторг хочет обязать производителей устанавливать алкозамки на автомобили. Эксперты уверены: мера нужна только для наказания водителей, попавшихся пьяными за рулем. В противном случае автомобили подорожают, а россиянам придется платить за поверку приборов.

До конца 2020 года Минпромторг планирует разработать концепцию массовой установки алкозамков на автомобили. Приборы будут блокировать зажигание, если водитель сядет нетрезвым за руль. Как сообщает «Коммерсант», в качестве стимула в рамках системы оценки локализации производства автопроизводителям начислят дополнительные баллы за использование устройств российского производства.

ФГУП «НАМИ» уже поручили проверить, как алкозамки влияют на безопасность транспортных средств и не возникнет ли ситуация, когда устройство заблокирует двигатель на ходу. Сейчас готовые устройства стоимостью 79 тысяч рублей есть у научно-производственной компании «Мета». Но к разработке могут подключиться и другие отечественные компании. У иностранных производителей цены на устройства варьируются от 25 до 120 тысяч рублей.

С конца 1990-х алкозамки используются в Швеции. В мире ими в основном оснащаются авто тех, кто попадался на пьяном вождении. Австралийским водителям это обходится примерно в 2,2 тысячи долларов в год. В Литве можно сократить срок лишения прав, если согласиться на установку блокиратора. В ЕС все новые авто с 2022 года будут оборудованы такими устройствами. В 2010 году их тестировали на школьных автобусах в Татарстане и Иваново, но дальше эксперимента дело не пошло.

Нечетко и неясно

Идея Минпромторга о концепции нечеткая и непонятная, заявил «360» депутат Лысаков. По его мнению, ведомство либо пытается улучшить имидж, либо «готовит кормушку» для будущего производителя алкозамков. Существует только две концепции использования устройств, и что именно министерство собирается разрабатывать полгода, неясно.

Алкозамки могут служить альтернативой наказанию за пьяное вождение, когда водитель за свой счет установит устройство и будет систематически отвозить его на платную проверку. И если выяснится, что человек пытался поехать пьяным, то он получит старое наказание и новое — за повторную попытку проехаться нетрезвым.

«Если он пытается обмануть общество и закон, то он будет наказан строже, чем в первом случае, до постановки алкозамка. Вторая концепция — ставить алкозамки сразу на заводе-изготовителе. Но мне непонятно, как это будет происходить. Машины же закупаются и за границей, у нас много импортных авто, они будут приходить без алкозамков», — добавил Лысаков.

Стоимость автомобилей при этом увеличится — в нее войдет цена устройства и его установки. В связи с чем возникает вопрос: на каких правовых основаниях замок будет навязываться всем, в том числе и вообще не употребляющим алкоголь россиянам? С какой стати людям платить за бесполезный для них прибор? Тем более что пьяный человек может попросить кого-нибудь продуть и завести ему автомобиль.

«У нас сердобольные граждане, они могут это сделать. Есть приборы, которые определяют именно твои индивидуальные особенности и параметры, и другой человек не сможет завести тебе машину. Но эти приборы очень дорогие. Машина может подорожать на тысячу евро, а может, и больше. Почему я должен за это платить, если мне это прибор абсолютно не показан?» — сказал Лысаков.

Только как наказание

В случае массовой установки алкозамков на машины, помимо повышенной стоимости авто, водителям придется ежегодно отвозить устройство на поверку, пояснил «360» автоэксперт Дмитрий Славнов. А поверка приборов измерения — услуга платная.

«В той же Швеции алкозамки начали ставить на автомобили тех, кто бы пойман за рулем в состоянии алкогольного опьянения. У нас же хотят всех принудить установить алкозамок и проходить новое дополнительное ТО. Помимо этого, автовладелец будет вынужден платить за этот алкозамок, который ему вообще не нужен», — сообщил Славнов.

Совершенно непонятно, будет ли замок блокировать двигатель, если в салоне находятся пьяные пассажиры. В этом случае не только рядовым водителям, но и таксистам придется несладко. К слову, в инструкции к прибору «Меты» указано, что перед запуском двигателя нельзя есть, пить, курить, пользоваться парфюмом, лосьоном после бритья и так далее. Выходит, дальнобойщикам можно забыть про завтраки, обеды и ужины.

«Человек подушился парфюмом, а ему надо ехать. И как быть? Или кто-то из компании хочет в пятницу выпить, а водитель трезвый. Это замок заблокирует двигатель, пьяных пассажиров вообще нельзя будет перевозить? А как таксистам ездить? Это неправильно. Эта мера должна быть направлена только на тех, кто попался в состоянии алкогольного опьянения. А не на всех поголовно», — заключил эксперт.