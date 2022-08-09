Подоляк назвал условие, при котором Зеленский поедет на саммит G20

Украинский президент Владимир Зеленский может посетить саммит G20 в Индонезии, если туда приедет российский лидер Владимир Путин. Об этом сообщил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в интервью BBC.

«Я думаю, что это будет решаться конкретно ближе уже к саммиту. Если будет присутствовать Путин, то, безусловно, нужно будет думать о необходимости нашего присутствия», — заявил он.

Подоляк утверждает, что с начала спецоперации и до сих пор Зеленский не покидал Украину, но для саммита готов сделать исключение и приехать лично.

Притом, по мнению советника главы офиса Зеленского, приезд Путина на любой саммит «опосредованно означает», что его организаторы легитимизируют действия России на Украине.

Саммит «Большой двадцатки» состоится в ноябре на острове Бали. Владимир Путин получил приглашение и ответил на него положительно, однако решение о формате участия в мероприятии будет приниматься ближе к его дате, сообщил ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков.