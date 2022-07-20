Россия примет решение о формате участия в саммите G20 перед поездкой

Решение о формате участия России в саммите G20 примут непосредственно перед поездкой. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Приглашение есть. Мы ответили положительно. Решение будет принято непосредственно перед поездкой», — сказал Юшаков журналистам.

Так помощник президента ответил на вопрос, поедет ли на саммит Владимир Путин. Его слова привело РИА «Новости».

Саммит министров G20 проходил 7 и 8 июля в Индонезии. Встреча представителей стран осталась без традиционной групповой фотографии. Причиной стало нежелание некоторых участников сниматься с главой МИД России Сергеем Лавровым.

При этом посол в Индонезии Людмила Воробьева заявила, что многие хотели провести с министром двусторонние переговоры. По ее словам, из желающих выстроилась целая очередь. Ситуация на саммите показала, что Россия не попала в изоляцию. Общую обстановку Воробьева назвала напряженной, но «более или менее приемлемой».

Главы государств встретятся на саммите G-20 15–16 ноября. Переговоры пройдут на острове Бали.