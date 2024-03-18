Власть 18 марта 2024, 20:10 «Подходы разные, но Родина одна». Путин позвал кандидатов в президенты на Красную площадь Путин заявил, что у кандидатов в президенты разные подходы, но одна Родина

Читать 360tv в

У кандидатов на пост лидера России были разные подходы, но Родина у всех одна. На это указал президент Владимир Путин во время концерта на Красной площади в честь 10-летия воссоединения страны с Крымом.

Путин рассказал, что встречался с Леонидом Слуцким, Николаем Харитоновым и Владиславом Даванковым. Президент отметил, что каждый из них прошел в президентской кампании свой путь.

Реклама

«У нас разные подходы к достижению общенациональных целей, но одна Родина», — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что приглашение посетить концерт на Красной площади и подняться вместе на сцену для кандидатов в президенты стало неожиданностью. Путин предложил им выступить на мероприятии.

Президент также поздравил россиян с 10-летием воссоединения с Крымом и Севастополем и назвал этот регион стратегически важной территорией, а его жителей — гордостью страны.