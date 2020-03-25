Во второй список мер, которые готовит Минэкономразвития для поддержки пострадавшего от пандемии бизнеса, войдут новые предложения ведомства. Больше всего от карантина пострадали две отрасли — общепит и гостиницы.

Как сообщили газете «Известия» три источника в министерстве, документ содержит предложение по отсрочке кредитов для отелей, разрешение работать без лицензии тем, у кого истек ее срок, и снижение размера штрафов ниже минимального за административные нарушения.

Одновременно правительство РФ может получить новые надзорные и контролирующие полномочия в части установления особенностей проверок в ближайшие два года. Кабмин может также получить право регламентировать аккредитацию и лицензирование.

Гостиничному бизнесу и выставочным центрам предоставят отсрочку не только по процентам, но и по основной сумме кредитов. Возможно, будет установлен порядок возмещения средств процентными платежами.

Собеседники издания назвали эти меры актуальными. Президент Национального института системных исследований проблем предпринимательства Владимир Буев заявил, что в условиях наложения коронавирусной пандемии на падение нефтяных цен никакие меры поддержки бизнеса не могут быть излишними.

Российский совет торговых центров (РСТЦ) в письме к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину предупредил об угрозе дефолта торговых центров перед банками на сумму не менее триллиона рублей. Помимо этого, около миллиона сотрудников ТЦ могут потерять работу.