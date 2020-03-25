Торговые центры России предупредили правительство об угрозе дефолта

Российский совет торговых центров (РСТЦ) предупредил правительство о реальной угрозе дефолта перед банками и попросил временно отменить или отсрочить некоторые налоговые платежи, а также помочь отрасли в реструктуризации кредитов.

Об этом сказано в письме, направленном премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Копия документа поступила в распоряжение «Интерфакса». В нем сказано, что из-за пандемии коронавируса трафик посетителей снизился, и выручка упала.

«Учитывая, что в большинстве случаев арендная плата рассчитывается в виде процента от оборота размещаемых на территории ТЦ предприятий, мы с уверенностью прогнозируем, что в ближайшее время платежеспособность торговых центров резко снизится», — говорится в документе.

В письме на имя Мишустина сказано, что появился реальный риск дефолта ТЦ перед банками на сумму около триллиона рублей. Не менее миллиона работников торговых центров могут потерять свои места.

Совет ТЦ попросил дополнить меры господдержки и помочь индустрии. В частности, предлагается субсидировать процентные ставки по кредитам в размере не менее 4%, отсрочить уплату НДС и налога на прибыль, а также поддержать госгарантиями реструктуризацию кредитов на три месяца, с возможностью продления отсрочки до 31 января 2021 года.

Мишустина попросили временно отменить земельный налог и налог на имущество, и арендные платежи за земельные участки под торговыми центрами.

Ранее СМИ сообщили, что Минэкономразвития уже подготовил мораторий на проверки для малых и средних предприятий до конца 2020 года. Для крупного бизнеса он будет действовать до 1 мая текущего года.