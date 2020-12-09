Законопроект о расширении полномочий полиции поддержали в Госдуме

Депутаты Госдумы в первом чтении поддержали законопроект о расширении полномочий полиции.

Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте нижней палаты парламента во вторник, 8 декабря.

В частности, проект закона определяет основания, по которым сотрудники полиции смогут вскрывать автомобили, проникать в жилые и иные помещения для задержания и досматривать граждан, которых заподозрили в краже.

«Законопроект направлен на усиление гарантий защиты прав и законных интересов граждан», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

С российских полицейских предложили снять ответственность за компенсацию материального ущерба, если он нанесен законными действиями. Получить выплаты пострадавшие могут за счет государства. Соответствующие поправки в закон «О полиции» предложили внести в МВД. Заместитель главы ведомства Игорь Зубов пояснил, что закон не предусматривает ответственность правоохранителя. Но привлекать полицейских к материальной ответственность пытаются многие.