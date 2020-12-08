МВД предложило возмещать причиненный полицией ущерб за счет государства

Заместитель главы ведомства Игорь Зубов пояснил, что закон не предусматривает ответственность сотрудника правоохранительных органов. Но привлекать полицейских к материальной ответственность пытаются многие.

«Человек мог получить ущерб реальный. И этот ущерб может быть взыскан. Но будет он взыскан не с сотрудника полиции, а с государства, которое сотрудник полиции представляет», — пояснил представитель МВД.

Во вторник, 8 декабря, депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о новых полномочиях полицейских. Там прописано, что правоохранителей нельзя преследовать за выполнение ими законных действий по защите правопорядка.

Документ разрешает полицейским вскрывать автомобили граждан, если требуется спасти жизнь человека, задерживать опасного преступника, если есть угроза теракта, и так далее. Владельцу транспортного средства должны сообщить о вскрытии в течение суток. Если хозяина машины нет поблизости, то ее сохранность обеспечивают полицейские.

По новому закону требовать компенсации с сотрудников внутренних дел владелец машины не сможет. Поэтому МВД предложило, чтобы деньги выплачивались за счет государства.