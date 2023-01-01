Власть 01 января 2023, 20:55 Почти две тысячи мигрантов задержали в новогоднюю ночь в Петербурге МВД: в новогоднюю ночь в Петербурге задержали около двух тысяч мигрантов РИА «Новости»

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В новогоднюю ночь в Петербурге задержали около двух тысяч мигрантов, рассказали ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Мероприятие стало частью профилактических мер, уточнили полицейские.

Правоохранители добавили, что в отделения полиции доставили около двух тысяч выходцев из стран ближнего зарубежья.

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«В результате проверки были выявлены многочисленные нарушения миграционного законодательства, по которым приняты меры административного характера», — отметили в МВД.

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В ночь на 1 января в северной столице было слишком много желающих встретить Новый год возле главной городской елки. Полицейским пришлось ограничить проход на Дворцовую площадь, чтобы предотвратить давку.

По данным издания «Фонтанка», в отделения доставили 1960 задержанных. Некоторые мигранты были пьяны, в том числе и из-за этого в полицейских автобусах между ними возникали конфликты.

В МВД России рассказали, что новогодняя ночь в стране прошла без происшествий. Правопорядок обеспечивали около 66 тысяч полицейских.