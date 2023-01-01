Общество 01 января 2023, 15:19 Новогодняя ночь в России прошла спокойно МВД: новогодняя ночь в России прошла без происшествий Сайт мэра и правительства Москвы

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Новогодняя ночь в России прошла спокойно. Избежать происшествий удалось благодаря сотрудникам МВД. Об этом сообщили представители пресс-службы ведомства. Их процитировали в Telegram-канале министерства.

«Более 66 тысяч сотрудников органов внутренних дел обеспечивали общественный порядок в новогоднюю ночь», — рассказали они.

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По данным МВД, сотрудникам ведомства помогали и другие представители силовых структур. Среди них — росгвардейцы, участники общественных организаций правоохранительной направленности и представители частных охранных предприятий.

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Также в министерстве оценили объем россиян, которые решили отметить наступление 2023 года на улице и в общественных пространствах. По данным ведомства, под защитой силовиков оказалось свыше 1,6 миллиона человек.

Представители МВД отметили, что сотрудники полиции продолжили блюсти порядок на улицах страны. В частности, стражи спокойствия работают в местах проведения праздничных мероприятий.