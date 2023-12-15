15 декабря 2023, 13:13
Почти 80% россиян признались в доверии Путину
ВЦИОМ: 79,3% россиян доверяют президенту Путину
На вопрос о том, доверяют ли они президенту Владимиру Путину, положительно ответили 79,3% россиян, опрошенных с 4 по 10 декабря. За неделю их количество увеличилось на 0,8 процентного пункта. Об этом сообщила пресс-служба ВЦИОМ.
Уровень одобрения деятельности главы государства достиг 76%.
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Работу премьер-министра Михаила Мишустина и правительства России одобрили 53,9% и 51,5% соответственно. Мишустину доверяют 62,3% респондентов.
Еще около 32% признались, что доверяют председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову, чуть меньше 31% — главе фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергею Миронову, 18,6% — лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому и 7,7% — главе фракции «Новые люди» Алексею Нечаеву.
Ежедневно в течение недели опрашивались 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке мобильных номеров.
С 27 ноября по 3 декабря о доверии к президенту сообщили 78,5% респондентов.
ВЦИОМ
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Владимир Путин
Михаил Мишустин
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