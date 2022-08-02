Кремль назвал условия, при которых начнутся переговоры с США по новому СНВ-3

Россия не раз говорила о необходимости как можно скорее начать переговоры о создании новой системы контроля за вооружениями. Они могут пройти только на основе взаимного уважения. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, прокомментировав слова американского лидера Джо Байдена о готовности начать переговоры о новом СНВ-3.

«Москва неоднократно говорила о необходимости как можно скорее начать такие переговоры, ибо времени остается мало. Если договор прекратит свое существование, не будучи замененным добротной другой основой, то это самым негативным образом скажется на мировой безопасности и стабильности прежде всего в области контроля за вооружением», — сказал Песков. Его слова привел Telegram-канал «Вы слушали маяк».

Представитель Кремля напомнил, что РФ с самого начала выступала за скорейшее обсуждение этого вопроса. Однако до сих пор именно Штаты не проявляли де-факто интереса к «каким-либо субстантивным контактам».

«Контакты могут быть только на основе взаимного уважения, учета озабоченностей друг друга и готовности слушать озабоченности друг друга», — подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина.

Накануне Джо Байден заявил, что США готовы к диалогу с Россией о создании новой системы контроля за вооружениями, которая заменила бы Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).