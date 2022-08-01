Байден заявил о готовности США обсуждать с Россией замену СНВ-3 новой системой контроля

США готовы к диалогу с Россией о создании новой системы контроля за вооружениями, которая должна стать заменой Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). С таким заявлением выступил американский президент Джо Байден.

По его словам, чтобы обсуждать создание такой системы контроля, Россия должна показать Штатам готовность к совместной работе, сообщил ТАСС.

В своем обращении по случаю открытия конференции стран — участниц Договора о нераспространении ядерного оружия Байден также отметил, что его администрация готова оперативно провести переговоры по новой системе контроля за вооружениями.

«Россия должна продемонстрировать, что готова возобновить работу с США по контролю за ядерными вооружениями», — подчеркнул политик.

Байден отметил, что в обсуждении новой системы должен участвовать Китай, поскольку эта страна также обладает ядерным оружием.

Россия и США подписали Договор СНВ-3 в 2010 году. В феврале 2021-го соглашение продлили до 2026 года. Китай тогда приветствовал продление договора, а также призвал страны идти дальше в направлении сокращения ядерных арсеналов.