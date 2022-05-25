Минфин США решил не продлевать лицензию на обслуживание российского внешнего долга. В связи с этим Россия будет платить в рублях. Средства для этого у страны есть, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Искусственно запретив выплаты в долларах, Вашингтон стремится создать проблемы России. На этот вызов у нашей страны есть решение», — подчеркнул он в своем Telegram.

Володин указал на то, что Россия, во-первых, располагает всеми необходимыми денежными средствами на выплаты. Во-вторых, они будут проводиться в рублях. По мнению спикера Госдумы, Штаты сами сделали этот осмысленный выбор, запретив России платить в долларах.

Он также обратил внимание, что сейчас рубль серьезно укрепляет позиции по отношению к доллару и евро, на рынке сложилась хорошая конъюнктура.

«Тем более опыт взаиморасчетов в рублях у нас есть. Контракты по газу это показали. А США и сателлиты, поддерживающие их решения, пусть привыкают к рублю», — заключил председатель нижней палаты российского парламента.

Накануне Минфин США объявил, что не продлит срок действия лицензии, которая разрешает получать валюту от России по суверенным бондам.