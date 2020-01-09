План приватизации на ближайшие годы утвердили в Правительстве РФ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил план приватизации на 2020–2022 годы. Правительство ожидает, что каждый год в федеральный бюджет будет поступать 3,6 миллиарда рублей.

Согласно плану, предлагается приватизировать 86 унитарных предприятий, 186 акционерных обществ, 1168 объектов государственной казны, а также доли в 13 обществах с ограниченной ответственностью.

Отмечается, что конкретные сроки приватизации определят «с учетом конъюнктуры рынка». Будут учтены и рекомендации «ведущих инвестиционных консультантов».

Власти ожидают, что ежегодно федеральный бюджет будет пополняться на 3,6 миллиарда рублей. Такую сумму планируется получить после приватизации крупных лидирующих компаний.

План приватизации был принят Правительством 26 декабря во время итогового заседания. В разработанную программу включили 293 предприятия. В их число вошли: «Совкомфлот», ВТБ, «Алмазювелирэкспорт» и другие.

Ранее сообщалось, что на продажу будут выставлены по 25% акций РЖД и госкорпорации ДОМ.РФ. Кроме того, государство планирует до 50% сократить свою долю в банке ВТБ.