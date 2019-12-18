    18 декабря 2019, 02:37

    Появился план приватизации госкомпаний в 2020–2022 годах

    Кирилл Фролов

    В правительстве обсуждают план по приватизации нескольких госкомпаний в 2020–2022 годах. С документом, который на прошлой неделе рассматривали на совещании у первого вице-премьера Антона Силуанова, ознакомились «Известия».
    Появился план приватизации госкомпаний в 2020–2022 годах

    По данным издания, планируется выставить на продажу по 25% акций РЖД и госкорпорации ДОМ.РФ (в результате у государства останется 75% + 1 акция этих компаний). Также могут продать 50% «Почты России» и Россельхозбанка (доля государства уменьшится до 50% + 1 акция).

    До 75% + 1 акция правительство хочет снизить свою долю в «Росагролизинге», Глобальной навигационной спутниковой системе (ГЛОНАСС) и «Росгеологии».

    Снижение доли государства будет происходить с помощью продажи ценных бумаг или дополнительной эмиссии.

    В «Русгидро» Россия планирует сократить свое участие с 60,56% до 50% + 1 акция.

    «Государственную транспортную лизинговую компанию» (ГТЛК) планируется приватизировать в два этапа: вначале сократить долю РФ до 75% + 1 акция, впоследствии — до 50% + 1 акция.

    В «Россетях» правительство собирается продать 13% ценных бумаг, оставив себе долю в размере 75%+1 акция.

    Из капиталов Новороссийского морского торгового порта, где у государства 20%, и «Продинторга», на 100% принадлежащего РФ, правительство собирается полностью выйти.